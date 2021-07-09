Lüleburgaz'da huzurevi sakinleri Kovid-19'a karşı aşılandı
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Lüleburgaz'da huzurevi sakinleri Kovid-19'a karşı aşılandı

Lüleburgaz'da huzurevi sakinleri Kovid-19'a karşı aşılandı
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek ve toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla huzurevi sakinleri aşılandı.

Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek ve toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla huzurevi sakinleri aşılandı.

Lüleburgaz Sağlık Müdürlüğü mobil aşı ekipleri, Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aşı alanı oluşturdu.

Ekip, huzurevi sakinlerinin 3. doz aşılarını uyguladı.

Sağlık Müdürü Önder Porsuk, aşılama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kovid-19'a karşı aşının büyük önem taşıdığını ifade eden Porsuk, sırası gelen vatandaşları sağlık kuruluşları ve aşı merkezlerine başvurarak aşılarını yaptırmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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