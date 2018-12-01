Lüleburgaz'da huzur toplantısı yapıldı.

Hürriyet Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen toplantıya, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin ve diğer kurum müdürleri ile mahalle muhtarı katıldı.

Toplantıda, vatandaşlar istek ve şikayetlerini dile getirdi.

Kaymakam Kaya, toplantıda yaptığı konuşmada, görevlerinin vatandaşların sorunlarını çözmek olduğunu söyledi.

Vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artması amacıyla huzur toplantıları düzenlediklerini belirten Kaya, bu toplantılar ile sorunları birebir vatandaşlardan dinlediklerini aktardı.

İlçede genel bir park sorununun olduğunu, yine de her ne olursa olsun kaldırıma kimsenin araç bırakamayacağını kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

"Araç sürücüleri kaldırımların vatandaşlara ait olduğunu bilmesi lazım. Burada sürücüler de bilinçli olsun. Benim evim burada ben evimin önüne aracımı bırakayım diyerek orada kaldırıma aracını çekmesin. Gitsin az ötede boş olan yere çeksin. Tamam park problemi her yerde var. İlçede sadece bu mahallede değil tüm mahallelerde bu sorun var. Emniyet ekiplerimiz gerekli denetimi zaten yapıyor. Uygunsuz parklara cezalar yazılıyor. Ama yol kenarına parka bir şey yapamıyoruz. Çünkü park sıkıntısı malum bir konu. Bu sefer yol kenarındaki araca ceza yazılınca vatandaş mağdur oluyor."

İlçe Emniyet Müdürü Koca ise, Hürriyet Mahallesi için yaptıkları denetimlerde geride kalan 11 ayda 968 araca çeşitli maddelerden ceza yazıldığını söyledi.

Bu 968 araca 392 bin 259 lira para cezası yazıldığını ifade eden Koca, bunların 105 tanesinin yanlış park cezası olduğunu bildirdi.