Lüleburgaz'da her şey sevgiyle başlıyor!

Lüleburgaz Belediyesi 1 Ocak ile 1 Temmuz 2021 tarihleri arasındaki yılın ilk 6 aylık sürecinde 839 aileye 271 bin TL nakdi destekte bulundu.

"6 ayda 839 ailenin yanında olduk"

Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kurulan ve bağışlarla güçlenen Sevgi Mağazası'ndan aynı dönemde 378 aileye 4 bin 821 parça kıyafet verildi. Lüleburgaz Belediyesi, gerçekleştirdiği yatırımların yanı sıra Lüleburgaz halkına desteğini sürdürmeye devam edecek.

Lüleburgaz Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşının yanında olmaya devam ediyor. Pandeminin çıktığı ilk günden itibaren vatandaşlara hızla nakdi ve ayni desteklerde bulunmaya başlayan Lüleburgaz Belediyesi, bir yandan kent içindeki yatırımlarına hız kesmeden devam ederken diğer yandan Lüleburgaz halkına desteğini sürdürüyor.

Her gün sıcak yemek

Bu kapsamda ilk olarak geçtiğimiz yıl sonunda "Kimse yatağına aç girmesin" sloganıyla Sevgi Mutfağı'nı hizmete sunan Lüleburgaz Belediyesi, gerek 4445539 numaralı Çağrı Merkezi'ne gelen başvurular, gerek Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere haftanın 7 günü sıcak yemek hizmeti veriyor. Her gün özenle hazırlanan yemekler ailelere sıcak bir şekilde ulaştırılırken 2021'nin ilk 6 aylık döneminde toplam 7 bin 430 haneye 12 bin 244 öğün sıcak yemek teslim edildi.

İyilik elden ele!

Sevgi Mutfağı'nın ardından ise hızlı bir şekilde Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde "İyilik elden ele" sloganıyla "Sevgi Mağazası'nı" hizmete sunan Lüleburgaz Belediyesi, burada da ihtiyaç sahibi ailelere 3 ayda bir kişi başına 5'er parça kıyafet desteğinde bulundu. Kıyafetler görevliler tarafından özel yöntemlerle temizlenip raflara yerleştirilirken, bu hizmetten yılın 6 ayında 378 aile faydalandı. Bu süreçte 378 aileye 4 bin 821 parça kıyafet desteğinde bulunuldu.

271 bin TL destek!

Tüm bunların yanı sıra pandeminin başından bu yana vatandaşa nakdi destekte bulunmayı sürdüren Lüleburgaz Belediyesi, bu yılın ilk 6 ayında 839 aileye 271 bin 205 TL ödeme gerçekleştirdi. Lüleburgaz Belediyesi, tüm imkanlarıyla Lüleburgaz halkının yanında olmayı sürdürecek.

299 bin adet maske

Lüleburgaz Belediyesi ayrıca pandemiyle mücadelesini de sürdürmeye devam ediyor. Belediye bu kapsamda yılın ilk 6 ayında Belediye Hizmet Binası ve pazar yerlerinde gerek vatandaş gerek personele toplam 299 bin 52 adet maske, 81 bin 960 adet eldiven dağıttı. Tüm bunlarla birlikte yılın ilk 6 ayında 3 bin 123 litre dezenfektan kullanıldı.

Kaynak: Bültenler