Haberler

Lüleburgaz'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Lüleburgaz'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle kentin birçok noktasından görüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle kentin birçok noktasından görüldü.

Edinilen bilgilere göre Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen yoğun siyah dumanlar ilçe genelinde birçok noktadan fark edildi. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor

Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Maçın hakemine 'Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız' diyerek tepki gösterdi

Stadyumdan ayrılırken duydukları karşısında şoke oldu
Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor

Sezen Aksu'ya şarkı yazdıran dizi final yapıyor
APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza

APP plakadan sonra sürücüleri bekleyen yeni ceza
E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor

E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor