Lüleburgaz'da geri dönüşüm kampanyası başlatıldı
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Lüleburgaz'da geri dönüşüm kampanyası başlatıldı

Lüleburgaz'da geri dönüşüm kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi'nce "Atıklarımızı Topluyoruz Malzemelerimizi Ayrıştırıyoruz" (ATMA) kampanyası başlatıldı.

Lüleburgaz Belediyesi'nce "Atıklarımızı Topluyoruz Malzemelerimizi Ayrıştırıyoruz" (ATMA) kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 çevre yılı etkinlikleri kapsamında, geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ATMA kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Kampanya kapsamında 5 teneke kutu ya da pet şişe getiren vatandaşlara musluk perlatörü veya bez torba verileceğini aktaran Gerenli, vatandaşların söz konusu atıkları hafta içi 08.30 ile 17.30 saatleri arasında Gençlik Parkı, Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisi (LYLA) ve Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'ne (LYKA) teslim edebileceğini kaydetti.

Dağıtılacak musluk perlatörleriyle su tasarrufu konusunda önemli bir adım atılacağını ifade eden Gerenli, bez torbalarla da Lüleburgaz'da poşet kullanımının en aza indirilmesinin planlandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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