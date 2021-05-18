Lüleburgaz'da "Gençlerle Temiz Çevre" etkinliği yapıldı
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Lüleburgaz'da "Gençlerle Temiz Çevre" etkinliği yapıldı

Lüleburgaz'da 'Gençlerle Temiz Çevre' etkinliği yapıldı
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz'da "Gençlerle Temiz Çevre" etkinliği kapsamında çevre temizliği yapıldı.

Lüleburgaz'da "Gençlerle Temiz Çevre" etkinliği kapsamında çevre temizliği yapıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Tuncay Akgöl ile lise öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Etkinlik öncesinde, katılanlara Lüleburgaz Belediyesince çöp torbaları ve çöp toplama aparatları dağıtıldı.

Öğrenciler belirlenen alanda çöpleri toplarken, etkinlik yaklaşık bir saat sürdü.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, temiz bir çevre için yapılan etkinlik ile farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Etkinliğe katılan gençlerin bayramını kutlayan Yüce, salgın nedeniyle sınırlı sayıda katılım olduğunu ifade ederek, "Pandemi şartlarında yapabileceğimiz katılımla etkinliğimizi yaptık. İnşallah daha güzel günlerde yine burada görüşürüz." dedi.

Belediye Başkanı Murat Gereli de geçen yıl yapılan temizliğin ardından ikincisini gerçekleştirdiklerini dile getirerek, gençlerin ormana sahip çıkmasının çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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