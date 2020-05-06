Lüleburgaz'da fırınlar denetleniyor
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Lüleburgaz'da fırınlar denetleniyor

Lüleburgaz'da fırınlar denetleniyor
06.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:07

Lüleburgaz Belediyesince fırınlarda denetleme yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesince fırınlarda denetleme yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda denetimlerde bulundu.

Ekipler, fırınlarda ekmek ve ekmek çeşitlerinin gramaj ve fiyatlarını kontrol ederek, hijyen kurallarını ve alınan tedbirleri inceledi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara daha iyi ve kaliteli ürünlerin satılmasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Özellikle hijyen kuralları konusunda sıkı davrandıklarını aktaran Gerenli, "Sağlıklı gıda tüketimine yönelik yapılan iş yeri denetimlerinde çalışanlar, imalathanede istenilen şartlara uyulup uyulmadığı, kullanılan malzemelerin son kullanma tarihinin geçip geçmediği ve gramaj ile fiyatları kontrol edildi. Tedbirler kapsamında sık sık denetimlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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