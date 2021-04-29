Lüleburgaz'da 'Fide Bizden Ürün Sizden' etkinliği düzenlendi

Lüleburgaz ilçesinde 1500 sebze fidesi dağıtıldı.

Lüleburgaz ilçesinde 1500 sebze fidesi dağıtıldı.

Lüleburgaz Belediyesince, 2021 Çevre Yılı kapsamında 'Fide Bizden Ürün Sizden' sloganıyla Kongre Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli ile başkan yardımcıları Leyla Güncer ve Gökhan Kaya Atay'ın da katıldığı etkinlikte vatandaşlara belediye serasında yetiştirilen bin 500 sebze fidesi dağıtıldı.

Gerenli gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımsal üretimin öneminin salgın dönemiyle daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Vatandaşların evlerinde de sebze yetiştirebileceğini göstermek amacıyla fide dağıtımı yaptıklarını ifade eden Gerenli, "Belediyemizin serasında kendi ürettiğimiz domates, biber, mor lahana, karpuz ve salatalık fidelerini komşularımızla paylaştık. 'Fideler bizden ürün sizden' diyerek gerçekleştirdiğimiz fide dağıtımına ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Vatandaşlarımız kendi bahçelerinde veya balkonlarında kendi ürünlerini yetiştirebilecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen