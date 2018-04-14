Lüleburgaz'da Fidan Dikildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde fidan dikildi.

Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu ve TEMA Vakfı Lüleburgaz Temsilciliğince Eskitaşlı köyünde düzenlenen etkinlikte öğretmen ve öğrenciler, 100 fidanı toprakla buluşturdu.

TEMA Vakfı Lüleburgaz Sorumlusu Vicdan Aladağ, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin gerçekleşmesine katkı veren öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Gelecek kuşaklara yeşil bir dünya bırakmak istediklerini ifade eden Aladağ, bu tür etkinlikleri önemsediklerini kaydetti.