Lüleburgaz'da ev yangını maddi hasara neden oldu
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Lüleburgaz'da ev yangını maddi hasara neden oldu

20.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:26
Lüleburgaz'da ev yangını maddi hasara neden oldu

Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Eskitaşlı köyünde İbrahim Durgut'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi ile bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında, evde maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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