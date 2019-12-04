Lüleburgaz'da Engelli Bakım Merkezi açıldı

04.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:18

Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde Özel Kırklareli Engelli Bakım Merkezi, törenle açıldı.

Törene, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, eşi İlknur Bilgin, Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Karaman katıldı.

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, bakım merkezinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Engelli vatandaşlara hizmet etmenin onur ve gurur verici olduğunu ifade eden Bilgin, merkezde 19 yaş üstü ruhsal, demans, alzheimer ve parkinson hastalarına bakım ve rehabilitasyon yapılacağını belirtti.

Merkezin 100 kişi kapasiteli olduğunu aktaran Bilgin, 66 engellinin yatılı olarak hizmet alabileceğini kaydetti.

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesilen merkezi gezen Bilgin, burada tedavi gören hasta ve engellileri ziyaret etti.

Vali Bilgin, daha sonra beldedeki Fatih Camisi'nde 4-6 yaş değerleri eğitimi okulunun açılış törenine katıldı.

Kaynak: AA