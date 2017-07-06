Lüleburgaz'da Elektrik Kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde 8 Temmuz Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.



Trakya Eğitim Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamada, enerji nakil hatlarında 8 Temmuz Cumartesi günü bakım ve onarım çalışması yapılacağı belirtildi.





Çalışmalar dolayısıyla söz konusu tarihte Atatürk Mahallesinde 12.00-15.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidileceği kaydedilen açıklamada, abonelerin elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için gerekli tedbirleri almaları istendi.