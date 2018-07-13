Lüleburgaz'da Elektrik Kesintisi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Lüleburgaz ilçesine bağlı Sarıcaali köyüne elektrik verilemeyeceği belirtildi.
Kesintinin 15 Temmuz Pazar günü 08.00-09.00 saatlerinde uygulanacağı aktarılan açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.