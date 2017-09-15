Lüleburgaz'da Elektrik Kesintisi

Lüleburgaz ilçesinde iki mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.



Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, elektrik trafo hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle, 17 Eylül Pazar günü Kocasinan ve Güneş Mahallerine elektrik verilemeyecek.



Kocasinan Mahallesi'nde 09.00-11.00 saatlerinde, Güneş Mahallesi'ne ise 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.



Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli tedbiri almaları istendi.