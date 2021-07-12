Lüleburgaz'da düğün davetlilerine fidan hediye edildi

Lüleburgaz ilçesinde bir çift, düğüne gelen davetlilere fidan hediye etti.

Lüleburgaz ilçesinde bir çift, düğüne gelen davetlilere fidan hediye etti.

Ahmetbey beldesinde Furkan ve Aycan Özdil çifti, düğünlerine gelen davetlilere bin fidan dağıttı.

Furkan Özdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, fidanların toprakla buluşmasına aracılık ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Doğaya dikkat çekmek amacıyla fidan dağıttıklarını belirten Özdil, "Bu zor zamanlarda düğünümüze gelip bizleri onurlandıran misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Misafirlerimize gerek bizleri hatırlamaları, gerekse doğaya bir fayda sağlamak için böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Sevdiklerimize anı bırakmak bizleri çok mutlu edecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen