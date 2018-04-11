Lüleburgaz'da "Doğayı Koru" Projesi

Lüleburgaz 80. Yıl Ortaokulu ile TEMA Vakfı tarafından yürütülen "Doğayı Koru" projesinin çalışmalarına başlandı.

Proje kapsamında öğrenciler okul ve çevresinde alan temizliği yaptı.

TEMA Vakfı Lüleburgaz Sorumlusu Vicdan Aladağ, etkinlikte yaptığı konuşmada, havayı, toprağı, suyu temiz tutmak gerektiğini belirterek, "O takdirde doğadaki tüm canlıların yaşamları da sağlıklı olacaktır." dedi.

Doğaya sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Aladağ, bu tür projelere destek veren herkese teşekkür etti.