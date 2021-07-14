Lüleburgaz'da dere ıslahına "Nasreddin Hoca"lı farkındalık eylemi
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Lüleburgaz'da dere ıslahına "Nasreddin Hoca"lı farkındalık eylemi

Lüleburgaz'da dere ıslahına 'Nasreddin Hoca'lı farkındalık eylemi
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dere ıslahı gerçekleştirilmesini isteyen grup, "Nasreddin Hoca" kıyafetleri giyerek eşekle yürüyüş düzenleyip dereye maya çaldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dere ıslahı gerçekleştirilmesini isteyen grup, "Nasreddin Hoca" kıyafetleri giyerek eşekle yürüyüş düzenleyip dereye maya çaldı.

Lüleburgaz Kent Konseyi öncülüğünde Kongre Meydanı'nda toplanan grup, buradan tarihi taş köprüye yürüdü.

Yürüyüş esnasında Nasreddin Hoca gibi giyinen Erdoğan Anıl Tekin, yürüyüşe getirilen eşeğe ters binerek gruba eşlik etti.

Temsili Nasreddin Hoca'nın dereye maya çaldığı sırada "Tutar mı?" sorusuna gruptakiler "Ya tutarsa?" şeklinde cevap verdi.

Tekin, grup adına yaptığı konuşmada, Lüleburgaz Deresi'nin en kısa sürede ıslah edilmesini beklediklerini söyledi.

Derenin geçtiği güzergahlarda çevresine pis koku yaydığını ifade eden Tekin, sağlık açısından da tehdit oluşturmaya başladığını kaydetti.

Dere ıslahının yapılması için farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini aktaran Tekin, "Geç kalınan dere ıslahı uzun yıllara dayanan bir sorun. Bizler de Kent Konseyi olarak burada mizahi bir yol denedik. Nasreddin Hoca'nın 'Ya tutarsa' hikayesinden yola çıkarak dere ıslahı için 'Ya tutarsa' diyoruz. Bir umut besliyoruz. Umudumuz tutacaktır inşallah." diye konuştu.

Lüleburgaz'da dere ıslahına 'Nasreddin Hoca'lı farkındalık eylemi
Lüleburgaz'da dere ıslahına 'Nasreddin Hoca'lı farkındalık eylemi
Lüleburgaz'da dere ıslahına 'Nasreddin Hoca'lı farkındalık eylemi
Lüleburgaz'da dere ıslahına 'Nasreddin Hoca'lı farkındalık eylemi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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