Lüleburgaz'da cuma namazı spor salonlarında da kılındı
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Lüleburgaz'da cuma namazı spor salonlarında da kılındı

18.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:52
Lüleburgaz'da cuma namazı spor salonlarında da kılındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazları, okulların spor salonlarında da kılındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazları, okulların spor salonlarında da kılındı.

Lüleburgaz Müftülüğünce tedbirler kapsamında camilerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla okulların spor salonlarında namaz kılınması için uygun ortam oluşturuldu.

Lüleburgaz Lisesi Hasan Anlar Spor Salonu'nda, aerobik tahtalarından minber yapıldı ve cemaat arasında 4 metre mesafeli saf düzeni oluşturuldu.

Vatandaşlar gerekli kontrollerin ardından spor salonlarına alındı.

İlçe Vaizi Eren Kahraman tarafından hutbe okunmasının ardından cuma namazı kılındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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