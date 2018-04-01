Lüleburgaz'da "Çocuk Oyunları Şenliği" Düzenlenecek

Lüleburgaz ilçesinde, "Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlenecek.

Lüleburgaz Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cihan Erdem, yaptığı açıklamada, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yeniden canlandırmak amacıyla Çocuk Oyunları Şenliği düzenleyeceklerini belirtti.

Şenlikler kapsamında 6 kategori ve 9 branşta yarışmalar yapılacağını dile getiren Erdem, anaokulundan lise düzeyine kadar tüm öğrencilerin yarışmalarda yer alacağını ifade etti.

Yarışmalar için kura çekiminin 6 Nisan Cuma günü Gençlik Merkezi'nde yapılacağını ifade eden Erdem, şenlik için başvuru yapan okulların, Okulsportal'da oyuncu modülü kısmına girerek, öğrenci bilgileri ile sporcu kartı çıkarıp öğrencilerini aktif hale getirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Şenliğin Nisan ayının son haftasında gerçekleştirileceğini aktaran Erdem, şenlikte sporcu kartı bulunmayan hiçbir öğrencinin yarışamayacağını uyarısında bulundu.