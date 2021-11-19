Lüleburgaz'da çıkan yangında bir kafede hasar oluştu - Haberler
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Lüleburgaz'da çıkan yangında bir kafede hasar oluştu

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Lüleburgaz'da çıkan yangında bir kafede hasar oluştu

Lüleburgaz ilçesinde bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde bir kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle İstanbul Caddesi'ndeki bir kafenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle kafede hasar oluştu.

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AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri

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