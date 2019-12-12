Lüleburgaz'da çıkan yangında bir ev zarar gördü
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Lüleburgaz'da çıkan yangında bir ev zarar gördü

Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

12.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:54
Lüleburgaz'da çıkan yangında bir ev zarar gördü

ilçesinde çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, köyünde Çetin Şişko'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şişko, durumu ekiplerine bildirdi.

Lüleburgaz Belediyesi Müdürlüğü ekiplerinin söndürdüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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