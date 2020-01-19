Lüleburgaz'da çevre yolu isteyen vatandaşlar araç trafiğini bir süre durdurdu

19.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:54

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir grup vatandaş, çevre yolu talebiyle protesto gösterisi yaptı.

Lüleburgaz Kent Konseyi önderliğinde Kongre Meydanı'nda toplanan grup üyeleri, "dikkat D100 çıkabilir", "bir çevre yolu kaç hayat", "sırada olmamak için çevre yolu" pankartları açtı.

Bir süre slogan atan grup, daha sonra ısılık, düdük ve davul çalarak son ölümlü kazanın meydana geldiği Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi'ne yürüdü.

Yaklaşık 150 kişilik grup, yaya geçidinden yolun karşısına geçerek, araç trafiğini bir süre durdurdu. Bazı araç sürücüleri de klakson çalarak tepki gösterdi. Protesto nedeniyle caddede uzun araç kuyruğu oluştu. Yayaların geçişlerinin ardından cadde araç trafiğine açıldı.

Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki trafik yoğunluğu ve meydana gelen kazalardan dolayı çevre yolu istediklerini söyledi.

Trafikte araç sayısının arttığını ve aynı güzergahı binlerce öğrencinin ve okul servislerinin de kullandığını anımsatan Dinç, son yıllarda çok sayıda kişinin kazalarda hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu sorunların çözümü için çevre yolu yapılmasını istediklerini ifade eden Dinç, şöyle konuştu:

"Ölümlü kazaların sayısı artıyor, yaralamalı kazalar artıyor. Kent konseyi olarak biz bu kentin ortak aklıyız. Bu konuda kimseyi suçlamıyoruz. Ne yerel yönetimi ne de iktidarı... Sadece bir cevap istiyoruz. Lüleburgaz'a niçin bir çevre yolu yapılmıyor? 20 Ocak 2017'de Sevcan Şaylan otomobil çarpması sonucu yaşam mücadelesini kaybetti. 6 Nisan 2017'de üniversite öğrencisi Şahriban Karaduman hayatının baharında yaşamdan koptu. 29 Temmuz 2017'de emniyet şeridinde arkadaşlarıyla birlikte bisiklet süren 13 yaşındaki Sinan Atakan Yavuz tır çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 1 Ağustos 2015'de Bünyamin Alay, 15 Kasım 2019'da İsmail Umut hayatını kaybetti. Bunlar ölümlü kazaların bir kaçı sayamadığımız kadar yaralamalı kazalar da yaşanmaktadır."

Kaynak: AA