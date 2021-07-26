Lüleburgaz'da büyük geri dönüşüm kampanyası
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Lüleburgaz'da büyük geri dönüşüm kampanyası

Lüleburgaz'da büyük geri dönüşüm kampanyası
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi 2021 Çevre Yılı etkinlikleri kapsamında, geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Atıklarımızı Topluyoruz Malzemelerimizi Ayrıştırıyoruz (ATMA) kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında 5 adet teneke kutu ya da pet şişe getiren vatandaşlara musluk perlatörü veya bez torba verilecek. Vatandaşlar söz konusu atıkları hafta içi 08.30 ile 17.30 saatleri arasında Gençlik Parkı, Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisi (LYLA) ve Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'ne (LYKA) teslim edebilir.

2021 yılını Çevre Yılı olarak kutlayan ve bu kapsamda çevreye yönelik farkındalık etkinlikleri düzenleyen Lüleburgaz Belediyesi, 26 Temmuz itibarıyla ATMA kampanyasını başlattı. İlki Haziran ayında Kongre Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, bundan böyle hafta içi her gün 08.30 ile 17.30 saatleri arasında düzenlenecek. Vatandaşlar bu kapsamda geri dönüştürülebilir pet şişe ya da teneke kutulardan belirtilen adreslere 5 adet getirmesi durumunda su tasarrufunda önemli bir yere sahip musluk perlatörü veya bez torba alabilecek.

Geri dönüşümde farkındalık hedefleniyor

Gerçekleştirilen kampanya sayesinde geri dönüşüm konusunda vatandaşlara yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Öte yandan dağıtılacak musluk perlatörleriyle su tasarrufu konusunda önemli bir adım atılmış olurken, bez torbalarla da Lüleburgaz'da poşet kullanımının en aza indirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Bültenler

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