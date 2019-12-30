Lüleburgaz'da bu yıl 2 ton 197 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

30.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:52

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğünce 2019 yılında 2 ton 197 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kaçak ve sahte içkiye yönelik istihbari çalışmalar ve çeşitli ihbarlar sonucu operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda ev, iş yeri ve otomobillerde yapılan aramalarda, 1 ton 100 litresi kasım ve aralık aylarında olmak üzere 2 ton 197 litre kaçak ve sahte içki bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, ele geçirilen içkiler imha edilirken, 68 kişi hakkında da işlem yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA