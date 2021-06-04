Lüleburgaz'da Bisiklet Günü'nde anlamlı karar!

Lüleburgaz Belediye Meclisi, "Bisiklet dostu kent" olma yolunda önemli bir karar aldı.

"Bisiklet dostu kent yolunda önemli adım"

Meclis, Lüleburgaz'ı bisiklet dostu şehre dönüştürmek için mevcuttaki ve ileride yapılacak ulaşım amaçlı bisiklet yollarının imar planlarına işlenmesine karar verdi. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde alınan kararla ilgili konuşan Başkan Gerenli, "Anlamlı bir günde, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet dostu kenti olma yolunda hızla ilerleyen Lüleburgaz'da bu kararı aldığınız için ben meclisimizi kutluyorum" dedi.

Lüleburgaz Belediye Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Eylem Planı doğrultusundaki daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında önemli bir karara imza attı. Meclis bu kapsamda 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet yollarının 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesine yönelik karar aldı. Oy birliğiyle geçen kararla birlikte Lüleburgaz'daki mevcuttaki bisiklet yolları ile ilerleyen süreçte yapılacak bisiklet yolları imar planlarında yer alacak.

Yüzde 45'e kadar hibe desteği

Belediye Meclisi'nin aldığı kararla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile İl Bank A.Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesinde geliştirilecek projelere toplam finansmanın yüzde 45'ine kadar hibe desteği de sağlanabilecek. Bu nedenle meclisin aldığı karar sonucunda yapılacak olan bisiklet yollarında finansman desteğine de başvurulabilecek.

Kuzeyden güneye bisiklet yolu

Lüleburgaz Belediyesi geçtiğimiz aylarda hazırladığı "Bisiklet Master Planı'yla" Yenice Caddesi'nden İstasyon Caddesi üzerinden Durak Mahallesi'ne kadar kenti kuzeyden güneye kadar bisiklet yoluyla çevrelemeyi planlıyor. Karbon emisyonunun en aza indirilmesi ve daha yeşil, çevreci bir Lüleburgaz için kolları sıvayan Lüleburgaz Belediyesi bu kapsamda bisiklet yollarının ilk etabını Özgürlük Caddesi'nde gerçekleştirdi. Toplam uzunluğu 2 bin metre olan bisiklet yolu, yapılacak olan diğer bisiklet yollarına öncü olması özelliğiyle ön plana çıkıyor.

"Meclisimizi kutluyorum"

Alınan kararın ardından mecliste kısa bir konuşma yapan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli ise, "Anlamlı bir günde, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet dostu kenti olma yolunda hızla ilerleyen Lüleburgaz'da bu kararı aldığınız için ben meclisimizi kutluyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler