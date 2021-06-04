Lüleburgaz'da Bisiklet Günü'nde anlamlı karar!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Lüleburgaz'da Bisiklet Günü'nde anlamlı karar!

Lüleburgaz'da Bisiklet Günü'nde anlamlı karar!
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediye Meclisi, "Bisiklet dostu kent" olma yolunda önemli bir karar aldı.

"Bisiklet dostu kent yolunda önemli adım"

Meclis, Lüleburgaz'ı bisiklet dostu şehre dönüştürmek için mevcuttaki ve ileride yapılacak ulaşım amaçlı bisiklet yollarının imar planlarına işlenmesine karar verdi. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde alınan kararla ilgili konuşan Başkan Gerenli, "Anlamlı bir günde, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet dostu kenti olma yolunda hızla ilerleyen Lüleburgaz'da bu kararı aldığınız için ben meclisimizi kutluyorum" dedi.

Lüleburgaz Belediye Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Eylem Planı doğrultusundaki daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında önemli bir karara imza attı. Meclis bu kapsamda 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet yollarının 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesine yönelik karar aldı. Oy birliğiyle geçen kararla birlikte Lüleburgaz'daki mevcuttaki bisiklet yolları ile ilerleyen süreçte yapılacak bisiklet yolları imar planlarında yer alacak.

Yüzde 45'e kadar hibe desteği

Belediye Meclisi'nin aldığı kararla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile İl Bank A.Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesinde geliştirilecek projelere toplam finansmanın yüzde 45'ine kadar hibe desteği de sağlanabilecek. Bu nedenle meclisin aldığı karar sonucunda yapılacak olan bisiklet yollarında finansman desteğine de başvurulabilecek.

Kuzeyden güneye bisiklet yolu

Lüleburgaz Belediyesi geçtiğimiz aylarda hazırladığı "Bisiklet Master Planı'yla" Yenice Caddesi'nden İstasyon Caddesi üzerinden Durak Mahallesi'ne kadar kenti kuzeyden güneye kadar bisiklet yoluyla çevrelemeyi planlıyor. Karbon emisyonunun en aza indirilmesi ve daha yeşil, çevreci bir Lüleburgaz için kolları sıvayan Lüleburgaz Belediyesi bu kapsamda bisiklet yollarının ilk etabını Özgürlük Caddesi'nde gerçekleştirdi. Toplam uzunluğu 2 bin metre olan bisiklet yolu, yapılacak olan diğer bisiklet yollarına öncü olması özelliğiyle ön plana çıkıyor.

"Meclisimizi kutluyorum"

Alınan kararın ardından mecliste kısa bir konuşma yapan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli ise, "Anlamlı bir günde, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde bisiklet dostu kenti olma yolunda hızla ilerleyen Lüleburgaz'da bu kararı aldığınız için ben meclisimizi kutluyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar...
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar...
'Futbolda şike kumpası' davasında karar açıklandı
"Futbolda şike kumpası" davasında karar açıklandı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Enes Ünal Mert Günok Okay Yokuşlu Ergin Ataman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Lüleburgaz'da Bisiklet Günü'nde anlamlı karar! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:52:20. #1.16#

title