Lüleburgaz'da bir iş yerine saldırı

07.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:46

Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.



Kocasinan Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bir telefon bayisinin camına sert cisimle zarar verildiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bölgede çalışma yapan ekipler, cama taş atılarak zarar verildiğini tespit etti.

Çevredeki iş yeri ve apartmanlara ait güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA