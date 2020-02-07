Lüleburgaz'da bir iş yerine saldırı
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Lüleburgaz'da bir iş yerine saldırı

Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

07.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:46
Lüleburgaz'da bir iş yerine saldırı

ilçesinde bir iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.


Kocasinan Mahallesi 'nde bir telefon bayisinin camına sert cisimle zarar verildiğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bölgede çalışma yapan ekipler, cama taş atılarak zarar verildiğini tespit etti.

Çevredeki iş yeri ve apartmanlara ait güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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