Lüleburgaz'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kavgada bıçaklanarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kavgada bıçaklanarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi'ndeki Lüleburgaz Otobüs Terminali'nde A.P. ile M.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, A.P. cebinden çıkardığı bıçakla M.E'yi yaraladı.

Yaralı, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli A.P ise İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen