Lüleburgaz'da bazı binalarda olası fırtınada tehlike oluşturacak parçalar temizlendi
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Lüleburgaz'da bazı binalarda olası fırtınada tehlike oluşturacak parçalar temizlendi

26.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:28
Lüleburgaz'da bazı binalarda olası fırtınada tehlike oluşturacak parçalar temizlendi

Lüleburgaz ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısı nedeniyle bazı binalarda tehlike oluşturabilecek kiremit ve tuğla parçaları itfaiye ekiplerince temizlendi.

Lüleburgaz ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli rüzgar ve kar yağışı uyarısı nedeniyle bazı binalarda tehlike oluşturabilecek kiremit ve tuğla parçaları itfaiye ekiplerince temizlendi.

İtfaiye müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bazı binaların çatılarında bulunan kırık kiremitler ile çatlayan veya yıkılan bacaların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler rüzgar nedeniyle çevreye zarar verebileceği tahmin edilen parçaları temizledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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