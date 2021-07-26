Lüleburgaz'da bayramda yüzler güldü!
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Lüleburgaz'da bayramda yüzler güldü!

Lüleburgaz'da bayramda yüzler güldü!
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara gerçekleştirdiği nakdi ve erzak desteklerinde yüzleri güldürdü.

Belediye, arife gününde 273 haneye 77 bin 800 TL nakdi destekte bulunurken, 550 adet gıda kolisi de muhtarlık ve vatandaşların adreslerine gönderildi.

Korona virüs salgınının başından bu yana vatandaşa yönelik desteklerini artırarak devam eden Lüleburgaz Belediyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde de vatandaşın yüzünü güldürdü. Bayram öncesi kolları sıvayan Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu kapsamda belediyeye kayıtlı ve başvuru yapan ihtiyaç sahibi aileleri tek tek belirledi.

273 haneye 77 bin 800 TL!

Bu doğrultuda belediye, başvuru yapan ve belediyeye kayıtlı ihtiyaç sahibi 273 haneye arife günü 77 bin 800 TL'lik ödeme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen destek, bayram öncesinde vatandaşlara verildi.

550 koli gıda desteği

Lüleburgaz Belediyesi nakdi ödemelerin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi dağıtımı da gerçekleştirdi. Toplam 550 adet koli vatandaşların adreslerine ve muhtarlıklara teslim edildi. Lüleburgaz Belediyesi, gerçekleştirdiği desteklerle vatandaşının yanında olmaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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