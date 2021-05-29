Lüleburgaz'da ayağına takılan ip nedeniyle mahsur kalan güvercin kurtarıldı
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Lüleburgaz'da ayağına takılan ip nedeniyle mahsur kalan güvercin kurtarıldı

Lüleburgaz'da ayağına takılan ip nedeniyle mahsur kalan güvercin kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde ayağına ip takılarak balkon korkuluklarında mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Lüleburgaz ilçesinde ayağına ip takılarak balkon korkuluklarında mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstiklal Mahallesi Pektaş Sokak'ta bir binanın beşinci katındaki dairenin balkon korkuluklarında mahsur kalan kuşu görenler, durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler itfaiye aracının merdiveniyle kuşa ulaştı. Ayaklarına dolanan ipler kesilerek kuş doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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