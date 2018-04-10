Lüleburgaz'da Av Köpekleri Aşılandı

Lüleburgaz Atatürk Mahallesi Avcılar ve Atıcılar Kulübünce av köpekleri aşılandı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden gelen veteriner hekim tarafından Atatürk Mahallesi Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyeleri ile mahalle sakinlerinin 76 av köpeğine kuduz aşısı yapıldı.

Kulüp başkanı Hüseyin Çiray, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpekleri kuduza karşı dayanıklı olmasını sağladıklarını söyledi.

Her yıl köpeklerin aşılandığını ifade eden Çiray, üyelerin çıkarları için hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti.