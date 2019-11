19.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 19.11.2019 20:13

- Lüleburgaz'da at arabası gerginliği

At arabası alınan Romanlar belediye önünde toplandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz Belediyesi'nin at arabalarının toplatılması yönündeki kararını uygulamaya başlaması Romanların tepkisine neden oldu. Dün akşam at arabaları zabıta ekipleri tarafından alınan Romanlar, Lüleburgaz Belediye binası önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Polis ekiplerinin önlem aldığı olay, büyümeden sona erdi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin, ilçe içerisindeki at arabalarının toplatılması yönündeki kararı uygulamaya başlaması Romanlarla belediyeyi karşı karşıya getirdi. Dün akşam saatlerinde zabıta ekiplerinin Roman mahallelerinde 5 at arabasına el koymasına tepki gösteren Romanlar, bugün belediyeye yürüdü. Belediye Başkanı Murat Gerenli ya da başkan yardımcıları ile görüşmek isteyen Romanlara belediye güvenlikleri engel oldu.

Polis takviye edildi

Gerginliğin artması üzerine belediye önüne polis ekibi çağrıldı. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken zaman zaman gerginlikler yaşandı. Vatandaşlar, at arabalarını geri istediklerini söyleyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

"Belediye verdiği sözü tutmuyor"

Romanlar, yaklaşık 5 ay önce yasağın kendilerine duyurulduğunu, ancak daha sonra belediye yetkilileri ile yaptıkları görüşme neticesinde at arabalarına izin verildiğini öne sürdü. At arabası alınanlardan Uğur Özdemir, "Dün gece itibariyle de at arabalarımız toplanmaya başlandı. Açıkçası belediye verdiği sözü tutmuyor. Bize hiç uyarı vermediler. Kendi malıymış gibi alıp arabalarına koydular" diye konuştu. Tek geçim kaynaklarının at arabalarıyla hurdacılık olduğunu söyleyen Özdemir, "Biz hakkımızı istiyoruz. Bize belediyeye başvurun dediler. Ekmeğimiz de gitti elimizden. Tek geçim kaynağımız bu. Çoğu fabrika da bizi işi almıyor. Belediye bunu yapıyorsa iş imkanı da sağlasın. At arabamızı elimizden alıyorlar. Biz de hırsızlık yapmaya kalıyoruz. Sonra hırsızlık yapınca alıp cezaevine atıyorlar. Bizim talebimiz at arabalarımızın toplanmaması ya da bize iş imkanı sağlanmasıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

