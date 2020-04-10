Lüleburgaz'da "Askıda Gıda Kampanyası" başlatıldı Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "Askıda Gıda Kampanyası" başlatıldı.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "Askıda Gıda Kampanyası" başlatıldı.

Ahmetbey Belediyesi tarafından, belediye hizmet binasına ve pazar yerine 'Dayanışma askısı' adı verilen stantlar kuruldu.

Vatandaşlar, gıda yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması amacıyla dayanışma askısına asmaya başladı.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, yaptığı açıklamada, kampanya ile zor durumda olan ihtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunacaklarını söyledi.

Günlük kazancı kesintiye uğramış insanlara destek olmak amacıyla kampanyanın düzenlendiğini ifade eden Altıntaş, "Pazar, bakkal, market, fırın alışverişlerimizde gücümüz yettiğince komşularımız için de gıda alarak 'Dayanışma askısı'na yardımda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız gıda yardımlarını belediye hizmet binamız ve pazar yerinde gerçekleştirebilir. Yapılan yardım belediye desteği ve Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 3 mahalle muhtarı vasıtasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak." diye konuştu.

Altıntaş, toplanan yardımların adet ve kilolarının şeffaflık ilkesi gereği kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Kaynak: AA