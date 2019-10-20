Lüleburgaz'da araç yangını
Lüleburgaz'da park halindeki kamyonda çıkan yangında kamyon kullanılmaz hale geldi.
Lüleburgaz'da park halindeki kamyonda çıkan yangında kamyon kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, yeni sanayi sitesinde park halindeki kamyondan alevlerin çıktığını görev vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.
Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, kamyon kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.