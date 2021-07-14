Lüleburgaz'da apartman boşluğuna düşen baykuş kurtarıldı
Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen baykuş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstiklal Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan sesler geldiğini fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler baykuşun havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kaldığını fark etti.
Ekipler baykuşu kurtararak doğaya saldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop