Lüleburgaz'da anız yangını

07.09.2019 09:30

Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangınında ağaçlar zarar gördü.

Ayvalı köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, ceviz bahçesine sıçradı.

Yangında ceviz ağaçları zarar gördü.

Ceviz yetiştiricisi Şevket İleri, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 dönüm alanda ekili olan yangında 36 ceviz ağacının zarar gördüğünü söyledi.



Yangına itfaiye ekipleriyle müdahale ettikleri aktaran İleri, bölgede daha önce de 2 kez yangın çıktığını ifade etti.

Kaynak: AA