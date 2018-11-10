Lüleburgaz'da Alışveriş Merkezindeki Yangın

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, dün Lüleburgaz ilçesindeki alışveriş merkezindeki çıkan yangına ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Kocasinan Mahallesi, İstanbul Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin zemin katında yangın çıktığını anımsatarak, korkulacak bir durumun olmadığını söyledi.

Yangında mahsur kalan 13 vatandaşın itfaiye ekiplerince dışarıya çıkarıldığını hatırlatan Bilgin, "Yangına ilişkin incelemelerimiz sürüyor. Yangın merkezin zemin katındaki çocuk oyuncak bölümünde çıktı. Yaralanan 3 vatandaşımızın da sağlık durumları iyi. Yaralılar arasında engelli çalışan kadın, yaşlı bir erkek vatandaşımız toplam 3 kişi var. Hepsi şu anda sağlığına kavuştu." diye konuştu.

Öte yandan Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, Belediye Başkanı Murat Gerenli, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca alışveriş merkezinde incelemelerini sürdüren emniyet ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.

Kaymakam Kaya, incelemenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı can kaybı olmadan atlattıklarını söyledi.

Dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan vatandaşlara acil şifalar dileyen Kaya, bu süreçte elinden gelen gayreti gösteren emniyet, itfaiye, güvenlik ve askeri personele teşekkür etti.

Yangının çıkış sebebinin ise araştırıldığını dile getiren Kaya, merkezin en kısa sürede yeniden açılmasını ümit ettiklerini kaydetti.

Alışveriş merkezinden yapılan yazılı açıklamada ise "Yaşanan bu talihsizlikten ötürü geçici olarak hizmet veremeyeceğimiz Lüleburgaz halkından özür diler, yangından etkilenen tüm misafir ve işletmecilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.