AVM'deki Yangında Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı! Dumandan Etkilenen 3 Kişi Tedavi Altına Alındı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir alışveriş merkezinin zemin katında bulunan çocuk oyun alanında yangın çıktı. Yoğun dumanların ulaştığı üst katlarda mahsur kalan 18 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir AVM'de bulunan çocuk oyun alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 18 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.
AVM'NİN ÇOCUK OYUN ALANINDA YANGIN ÇIKTI
Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi, İstanbul Caddesi üzerindeki dört katlı alışveriş merkezinin zemin katında bulunan çocuk oyun alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alışveriş merkezinin bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle alışveriş merkezi ve çevresinde büyük panik yaşandı.
DUMANDAN ETKİLENEN 3 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yoğun duman nedeniyle alıveriş merkezinin en üst katında mahsur kalan 18 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak indirildi. Zemin kattaki yangında yoğun dumandan etkilenen 3 kişi olay yerindeki ambulanslarda tedavi altına alındı, 5 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
İşte olay yerinden ilk görüntüler;
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Geçmiş olsun..inşallah ölen yada yaralanan yoktur.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu avmnin yangin merdiveni yokmu carbon tupleri neden devre disi hic kimse yanarken gormemismi neden mudahale edilmemis duvarlarda yangin hortumulari var neden kullanilmamis yangin sondurme ekibi bellirlnmemismi malesef guvenlik sinifta kalmisCevap Yaz 1 Yayından KaldırSONAY: Burayı iyi bilirim avm den çok pasaja benzer1 Yayından KaldırSONAY: Benim kayınvalidem orada yaşıyor burayı iyi bilirim o bahsettikleriniz avm de olur orası pasaja daha çok benziyor maalesf1 Yayından Kaldır
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YANANI GÖRÜR ALLAH :)Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır