Lüleburgaz'da "9. Trakya Hayvancılık, Tarım, Süt Ürünleri, Tohum ve Gıda Fuarı" açıldı
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Lüleburgaz'da "9. Trakya Hayvancılık, Tarım, Süt Ürünleri, Tohum ve Gıda Fuarı" açıldı

Lüleburgaz'da '9. Trakya Hayvancılık, Tarım, Süt Ürünleri, Tohum ve Gıda Fuarı' açıldı
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz ilçesinde "9. Trakya Hayvancılık, Tarım, Süt Ürünleri, Tohum ve Gıda Fuarı" açıldı.

Lüleburgaz ilçesinde "9. Trakya Hayvancılık, Tarım, Süt Ürünleri, Tohum ve Gıda Fuarı" açıldı.

Kapalı Pazaryeri ve Semt Merkezi'nde kurulan fuarda yerli ve yabancı firmalara ait yaklaşık 100 stant yer alıyor.

Fuar Genel Koordinatörü Önder Harbili, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Lüleburgaz'da tarım fuarının uzun yıllardır düzenlendiğini söyledi.

Trakya çiftçisinin her yıl fuarın açılmasını beklediğini ifade eden Harbili, fuarda çiftçilerin aradığı her türlü aracın bulunduğunu kaydetti.

Fuar, 5 Haziran Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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Lüleburgaz'da "9. Trakya Hayvancılık, Tarım, Süt Ürünleri, Tohum ve Gıda Fuarı" açıldı - Haberler
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