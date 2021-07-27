Lüleburgaz'da 4 bin 631 kurban derisi toplandı
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Lüleburgaz'da 4 bin 631 kurban derisi toplandı

Lüleburgaz'da 4 bin 631 kurban derisi toplandı
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesince, Kurban Bayramı'nda 4 bin 631 deri toplandığı bildirildi.

Türk Hava Kurumu (THK) Lüleburgaz Şubesince, Kurban Bayramı'nda 4 bin 631 deri toplandığı bildirildi.

Şube saymanı Hasan Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum olarak Kurban Bayramı boyunca merkez ve köylerde çalışma yürüttüklerini söyledi.

4 bin 228 koyun, 202 keçi ve 201 sığır derisi toplandığını ifade eden Aktaş, derilerini THK'ya bağışlayan herkese minnettar olduklarını dile getirdi.

Kurban Bayramı süresince yoğun çalışmalarının sonucunu aldıklarını belirten Aktaş, "Kurban derilerinin toplanması için yoğun bir çalışma yaptık. Bayram boyunca ekiplerimiz aralıksız çalıştı. Deri bağışında bulunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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