Lüleburgaz'da 300 köpek kayboldu iddiası

27.08.2019 17:19



KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde belediyenin eski çöplük alanında kısırlaştırdığı köpeklerden son bir yılda yaklaşık 300'ünün kaybolduğu iddia edildi. Lüleburgaz Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birim Sorumlusu Anıl Ergin, olay yerinde belediyeye ait olmayan uyuşturucu iğneler ile şırınga bulduklarını söyledi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin eski çöplük alanındaki köpekleri kısırlaştırma çalışmaları kapsamında geçen hafta ekipler, kısırlaştırılmada kullanılan şırıngaları toplamak için bölgeye gitti. Ekipler, alanda yaptıkları aramada belediye envanterinde bulunmayan boş uyuşturucu iğne ve şırıngalar buldu. Yapılan kapsamlı incelemede belediyenin kısırlaştırdığı 468 köpekten son 1 yıl içinde yaklaşık 300'ünün kaybolduğu tespit edildi.

Lüleburgaz Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birim Sorumlusu Anıl Ergin, bir süredir eski çöplükteki hayvanların azaldığını tespit ettiklerini belirterek, "Biz de hayvanların sıcaktan dolayı su içmek için dere kenarına indiğini düşünmüştük. Bu doğrultuda da hayvanların bölgedeki su kaynaklarını artırdık. Ama zaman içerisinde hayvanların sayısının azalmasının nedeninin bu olmadığını tespit ettik" dedi.

SOMUT KANITLAR VAR Ergin, köpeklerle ilgili yaptıkları çalışmalara rağmen hayvanların sayısının artmadığını ve geçen hafta şoke edici bulgular elde ettiklerini söyledi. Ergin, "Elimizde somut kanıtlar da var. Belediye envanterinde bulunmayan uyuşturucu iğneler, şırıngalar eski çöplük alanda arkadaşlarımız tarafından bulundu. Son bir yılda kısırlaştırıp, tedavi edip bıraktığımız 300'e yakın köpek kayboldu" dedi. Lüleburgaz Belediyesi'nin köpekleri kısırlaştırıp tedavi etmek amacıyla uyuşturucu iğne kullandığını ifade eden Ergin, "Bu iğneler tekrar kullanılabilen küçük iğneler. Ancak görevli personel, attıkları iğneyi almaya gittiklerinde bize ait olmayan, belediyenin kullanmadığı şırıngaya rastladı. Yapısı bizimkilerden farklı. Bunu tespit edip bana söylediler. Orada birilerinin köpeklere müdahalede bulunduğu, alıp götürdüğü noktasında somut kanıtlara ulaşmış olduk" diye konuştu.

İKİLİ OYUN DÖNÜYOR

Yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu kaydeden Ergin, bu durumdan nemalanmak isteyen çıkar çevrelerinin bulunduğunu söyledi. Ergin, "Burada iki türlü oyun dönüyor. Hayvanların hasta olmaları bazıları tarafından sömürülüyor. Bazı hayvanlar çeşitli sosyal mecralarda dilendiriliyor. Bu hayvanlar için para toplanıyor, yardım isteniyor. İyi niyetli, gerçekten gönlü hayvan sevgisiyle dolu insanlar da yardım ediyor. Bu güzel bir şey. Ama bu güzel duygular bazı çıkar hesapları yapan kişiler tarafından kullanılıyor. Hayvanlar için para toplayıp, parayı kendilerine alıyorlar. Maalesef bunu da gördük. Oradaki hayvanları beslemek için topladıkları mamaların bir bölümünü döküp, bir bölümünü başka yerlere götürüp satanlar olduğunu biliyoruz. Onu yapanlar da var. Yardım topluyor. Kendisine mama geliyor" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Lüleburgaz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, son 5 ayda 468 kısırlaştırılma yapıldığı, 877 sokak hayvanının tedavi edildiği ve 71'inin sahiplendirildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bununla birlikte çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri güçlendirilerek sokaktaki canlarımızın beslenme ihtiyaçları her gün düzenli olarak karşılanmaktadır. Geçtiğimiz hafta sonu veterinerlik birimi çalışanları tarafından yapılan rutin denetimlerde belediyemiz envanterine kayıtlı olmayan şırıngalar ve uyuşturucu iğneler tespit edilmiştir. Bununla birlikte çeşitli sosyal medya hesaplarından eş zamanlı olarak Lüleburgaz'ı ve Lüleburgaz Belediyesi'ni karalamaya yönelik gerçeği yansıtmayan paylaşımların yapılması bu durumun bazı kişiler tarafından planlı ve kasıtlı bir şekilde yapıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda sokak hayvanlarımıza yönelik her türlü müdahalenin vatandaşlarımız tarafından görülmesi ve tespit edilmesi halinde ALO 153 zabıta ve 444 55 39 numaralı çağrı merkezimize ihbarda bulunulması son derece önemlidir. Belediyemiz konuyu hassasiyetle takip etmeye devam edecektir."



Kaynak: DHA

- Leburgazkırklareli