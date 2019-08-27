Lüleburgaz'da 300'e yakın köpeğin kaybolduğu iddiası

27.08.2019 13:50

Lüleburgaz Belediyesi Veterinerlik Birim Sorumlusu Anıl Ergin, son 5 ayda kısırlaştırarak doğal yaşam ortamına bıraktıkları 468 sokak köpeğinden yaklaşık 300'ünün kaybolduğunu söyledi.

Ergin, belediye binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 300 sokak köpeğinin kaybolması üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldığını belirtti.

Sokak köpeklerinin kaybolmasının kendilerini tedirgin ettiğini vurgulayan Ergin, "Eski çöplük alanı rehabilite edilmeye başlandı, artık oraya çöp atılmıyor. Bölgede yaşayan hayvanlarla ilgili 'Aç kalacaklar, yemek bulamayacaklar' korkusuyla bazı kampanyalara girişildi. Biz belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yaptık. Su alanları, yemek alanları oluşturduk ve hızlı bir şekilde tedavi ve kısırlaştırma yapmaya başladık o bölgede." dedi.

Ergin, aynı bölgedeki köpek sayısında bir süre sonra azalma fark ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yaptığımız araştırmalarda aynı dönemde arazide ve dereye yakın yerlerde köpekler tespit ettik. 'Herhalde sulama odakları yeterli gelmedi, bu hayvanlar su bulmak için aşağıya iniyorlar' diye düşündük. Su odaklarını artırdık, bidonlar koyduk. Su kaynaklarını artırmaya çalıştık o bölgede. Fakat sonra şunu gördük, kısırlaştırıp tedavi ettiğimiz hayvanları bulamamaya başladık o bölgede. Son 5 ayda kısırlaştırarak doğal yaşam ortamına bıraktığımız 468 sokak köpeğinden yaklaşık 300'ü kaybolmuş durumda. Arkadaşlarımız tespit etmişler. Çöplük alanında bizim envanterimizde olmayan uyuşturucu iğne ve şırıngaların bulunması bir müdahale olduğunun işareti."

Kaynak: AA