Lüleburgaz'da 19 Mayıs'a havai fişekli kutlama
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Lüleburgaz'da 19 Mayıs'a havai fişekli kutlama

Lüleburgaz'da 19 Mayıs'a havai fişekli kutlamaKIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla coşku ile kutlandı ve 'Bağımsızlık Ateşi' adı verilen dev bir meşale yakıldı, havi fişek...

Lüleburgaz'da 19 Mayıs'a havai fişekli kutlama
19.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:57

Lüleburgaz'da 19 Mayıs'a havai fişekli kutlama

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla coşku ile kutlandı ve 'Bağımsızlık Ateşi' adı verilen dev bir meşale yakıldı, havi fişek gösterisi yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve daha önceki yıllarda binlerce vatandaşın katılımı ile yakılan 'Bağımsızlık Ateşi' verilen dev meşale, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece Belediye Başkanı Murat Gerenli, Başkan Yardımcıları ve Belediye müdürlerinin katılımı ile az sayıda kişi tarafından yakılarak kutlandı. Lüleburgaz Eski Sanayi Sitesi önünde gece saat Belediye Başkanı Murat Gerenli ile belediye çalışanları, ellerinde meşaleler ile Lüleburgaz'ın en yüksek tepesi konumundaki Edirne Bayırı mevkiinde, 'Bağımsızlık Ateşi' adı verilen dev meşaleyi yakmak için kortej eşliğinde yola çıktıl.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ALKIŞLADI, AMBULANSLAR İSE SİRENLER İLE DESTEK VERDİ

Polis korteji eşliğinde ve çeşitli marşların çaldığı ses sistemi yüklü bir kamyonettin arkasından, ellerinde meşaleler ile yürüyenler, özel bir hastanenin önünden geçtikleri sırada hastaneye ait ambulanslar ve sağlık personelleri yol kenarına geldiler. Kortej önlerinden geçtiği sırada ise hastaneye ait ambulanslar sirenler çalarak destek verirken, hastane personelleri ise alkış tutarak korteje destek verdiler.

Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından ateş yakılmadan önce konuşan üleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Toplum sağlığı açısından son derece önemli olan fiziksel mesafe ve maske takma gibi kısıtlamaları uyguluyoruz. Bir taraftan bunları uygularken diğer taraftan birlik ve beraberliğimizi sağlayan bizi biz yapan, birbirimize ve vatanımıza sımsıkı sarılmamızı sağlayan ulusal bayramlarımızı coşku ile kutluyoruz. Bize bu günleri emanet eden başta ebedi komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi sevgi ve minnet ile anıyor, aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyoruz. Lüleburgaz halkı olarak cumhuriyetimizin kuruluşunu sağlayan bu ulusal kurtuluş mücadelemizin başlangıcını kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyen atamızın izinden yürümeye, karanlığa inat aydınlanma için mücadele etmeye sonuna kadar devam ediyoruz. Bugünde yarında söz veriyoruz 19 Mayıslar coşku ile kutlanacak ve bağımsızlık ateşi Lüleburgaz'da sonsuza dek yanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERESİ YAPILDI

Gerenli'nin konuşmasının ardından ellerinde meşaleler bulunan kalabalık ve Başkan Gerenli, dev meşaleyi alkışlar eşliğinde yaktı.

Dev meşalenin alev almasının ardından alanda bulunan onlarca havai fişek gökyüzüne bırakıldı ve havai fişekler Lüleburgaz semalarında görsel bir şölen oluşturdu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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