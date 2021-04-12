Lüleburgaz'da 113 davulcu ramazanda görev yapacak
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Lüleburgaz'da 113 davulcu ramazanda görev yapacak

Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Lüleburgaz'da 113 davulcu ramazanda görev yapacak

Lüleburgaz Müzisyenler ve Roman Halk Dansları Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Gürler, ramazanda 113 davulcunun görev yapacağını söyledi.

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Lüleburgaz Müzisyenler ve Roman Halk Dansları Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Gürler, ramazanda 113 davulcunun görev yapacağını söyledi.

Gürler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Bu gece ilk sahurun yapılacağını ifade eden Gürler, davulcuların 23 mahallede vatandaşları sahura kaldırmak için görev alacağını kaydetti.

Ramazan davulcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak bahşiş toplayabileceklerini kaydeden Gürler, "Ramazan ayı bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı ramazana kavuşmanın huzur ve mutluluğunun yaşandığı bir aydır. Sevgiyi, bereketi, huzuru, saadetimiz eksik olmasın." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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