Lüleburgaz'da 1 yılda 2.2 ton kaçak içki ele geçirildi

02.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:52

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 2019 yılında 2 bin 197 litre kaçak içki ele geçirildi. Yıl boyunca gerçekleştirdiği 25 operasyonda 68 kişiyi gözaltına alan emniyet, kaçak ve sahte içkiye yönelik denetimlerinin artarak devam edeceğini açıkladı.



Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, özellikle yılbaşı öncesi olmak üzere yıl boyunca kaçak ve sahte içki satarak insanları zehirlemeye çalışanlara fırsat vermedi. Yıl boyunca denetim yapan ekipler, özellikle Kasım ve Aralık ayında ev ve eğlence mekanlarına kaçak ve sahte içki satmaya çalışanlara yönelik 25 ayrı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlar sonucunda 68 kişi gözaltına alınırken, bu kişiler hakkında adli işlem yapıldı.



Sadece 1 ayda 1.1 ton ele geçirildi



Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre gerçekleştirilen sahte ve kaçak içki operasyonlarında bir yıl içinde toplam 2 bin 197 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Ancak bu operasyonlarla ilgili bir detay şok etti. Son bir yılda ele geçirilen yaklaşık 2.2 ton kaçak içkinin 1.1 tonunun son bir ayda ele geçirildiği öğrenildi. Emniyetin yıl boyunca yaptığı operasyonlar sonucunda ele geçirdiği kaçak ve sahte içkiler ise şöyle; bin 590 şişe içerisinde bin 83 litre yapma, bin 114 litre de gümrük kaçağı olmak üzere toplam 2 bin 197.7 litre kaçak ve sahte içki. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA