Lüleburgaz'da, 1 ton sahte içki ele geçirildi
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Lüleburgaz'da, 1 ton sahte içki ele geçirildi

11.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:21
Lüleburgaz'da, 1 ton sahte içki ele geçirildi

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, jandarmanın evde yaptığı aramada, piyasa sürülmek istenen 1 ton sahte içki ele geçirildi.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, jandarmanın evde yaptığı aramada, piyasa sürülmek istenen 1 ton sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada Lüleburgaz'daki evde sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Adreste yapılan aramada 900 litre şarap, 100 litre rakı, 1 ruhsatsız tabanca, 130 mermi, 1 av tüfeği, damıtma düzeneği ve bidonlar ele geçirildi. Jandarmanın gözaltına aldığı 1 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.


- Leburgazkırklareli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Vahit İŞBAŞARAN

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