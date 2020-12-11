Lüleburgaz Belediyesinden iş yeri kapanan esnafa kira desteği
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Lüleburgaz Belediyesinden iş yeri kapanan esnafa kira desteği

11.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:43
Lüleburgaz Belediyesinden iş yeri kapanan esnafa kira desteği

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dükkanlarını kapatmak zorunda kalan belediyeye ait iş yerlerindeki esnaftan kira alınmayacağını bildirdi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dükkanlarını kapatmak zorunda kalan belediyeye ait iş yerlerindeki esnaftan kira alınmayacağını bildirdi.

Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle tüm vatandaşların zor günler geçirdiğini belirtti.

Vatandaşların ve esnafın salgından en az seviyede etkilenmesi için çalıştıklarını ifade eden Gerenli, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Pandeminin ilk günlerinden itibaren vatandaşlarımızın ve esnafımızın bu süreçten olabildiğince az etkilenmesi için Lüleburgaz Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu anlayış doğrultusunda salgın tamamen ortadan kalkana kadar belediyeye ait olup genelge kapsamında kapatılan veya kısıtlanan işyerlerinden kira bedeli almayacağız. Lüleburgaz Belediyesi olarak bu zor günlerde tüm imkanlarımızla halkımızın yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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