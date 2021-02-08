Lüleburgaz Belediyesi şebeke suyu ihtiyacını, su kuyularından karşılıyor

Lüleburgaz Belediyesi şebeke suyu ihtiyacının karşılandığı yeni su kuyularının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, artan ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmaların başlandığı üç su kuyusundan birinin sondaj çalışmalarında sona gelindiği belirtildi.

Açıklamada, 350 metre derinlikten, saatte 100 ton su rezervine sahip olan su kuyusunun, analiz işlemlerinin ardından içme suyu şebekesine bağlanacağı ifade edildi.

Lüleburgaz'ın şebeke suyunun 23 su kuyundan karşılandığı bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Dünyada ve Türkiye'de her geçen gün kuraklık riski artarken söz konusu su kuyusu Lüleburgaz'ın 24'üncü su kuyusu oldu. Önümüzdeki süreçte yine Edirne Bayırı Mevkinde ve yeni sanayi bölgesinde 2 tane daha su kuyusu açılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran