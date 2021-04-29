Lüleburgaz Belediyesi'nin ürettiği fideler vatandaşa dağıtıldı
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Lüleburgaz Belediyesi'nin ürettiği fideler vatandaşa dağıtıldı

Lüleburgaz Belediyesi'nin ürettiği fideler vatandaşa dağıtıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi'nin "Fide bizden ürün sizden" diyerek kendi serasında ürettiği fidelerin dağıtımına yönelik gerçekleştirdiği etkinlik sona erdi.

"İki günde 3 bin fide vatandaşa dağıtıldı"

İki gün boyunca belirli saatler arasında süren etkinlikte 3 bin adet domates, biber, salatalık gibi ürünlerin fideleri vatandaşa dağıtıldı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği fide dağıtımıyla ilgili önümüzdeki yıl daha fazla fide üretilmesi planlanıyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nin tarımsal üretimin önemini vurgulamak ve vatandaşların bahçe, balkon ya da teraslarında yetiştirmeleri için gerçekleştirdiği "Fide bizden ürün sizden" etkinliği sona erdi. İki gün boyunca süren etkinlikte Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediye Meclis Üyeleri Burcu Sabancılar, Halime Gülcan Ayışığı, Tamer Ermut, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Yarım saatte tükendi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fide dağıtımında fideler yarım saatte sona ererken Başkan Gerenli önümüzdeki yıl fide üretimini artıracaklarının sözünü verdi.

Belediyenin kendi serasında

Lüleburgaz Belediyesi'nin dağıttığı fideler tamamen doğal ortamda belediyenin kendi serasında yetiştiriliyor. Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin çabalarıyla yetiştirilen fideler, mevsimi geldikçe vatandaşa dağıtılmaya devam edilecek.

Kaynak: Bültenler

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