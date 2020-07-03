Lüleburgaz Belediyesi'ne sıfır atık belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Sıfır Atık Yönetmeliği"ne göre başarılı çalışmalar yürüten Lüleburgaz Belediyesi'ne sıfır atık belgesi verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Sıfır Atık Yönetmeliği"ne göre başarılı çalışmalar yürüten Lüleburgaz Belediyesi'ne sıfır atık belgesi verildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince belge, Belediye Başkanı Murat Gerenli'ye teslim edildi.

Gerenli, konuşmasında, yönetmelik kapsamında ana hizmet binası ve tesislerde geçerli olmak üzere ocak ayından itibaren sürdürülen "Sıfır Atık Sistemi"nin kurulması çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Sistemi tüm ilçeye yaymayı hedeflediklerini belirten Gerenli, "Sıfır Atık Projesi, 1 Temmuz itibarıyla hayata geçti. Belediyeye ait 7 ayrı atığı toplayabilecek kapasitede olan atık toplama aracı, mahalle muhtarlıklarına giderek vatandaşın atığını toplamaya başladı. Sürekli hale getirilecek uygulama, 24 ayrı noktaya yerleştirilecek atık toplama makinesiyle güçlendirilecek." diye konuştu.

Kaynak: AA